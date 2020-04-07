Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde, elektrik motoru üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki işçiler, dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı, fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA