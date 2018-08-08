Fabrikada Çıkan Yangın 'Ateş Hortumu'na Dönüştü

Fabrikada Çıkan Yangın 'Ateş Hortumu'na Dönüştü

İngiltere'nin Swadlincote kentindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfayeciler gökyüzünde nadir rastlanan 'ateş hortumu'yla karşılaştı.

İngiltere'nin Swadlincote kentindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfayeciler gökyüzünde nadir rastlanan 'ateş hortumu'yla karşılaştı.

Kaynak: Euronews.com

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