Fabrikada çalışan kadınlar unutulmadı
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Emekçi, 8 Mart, Düzce, Güncel

Fabrikada çalışan kadınlar unutulmadı

Düzce'nin sosyal sorumluluk projeleriyle önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası, 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde kadın çalışanlarını unutmadı.

08.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:37
Fabrikada çalışan kadınlar unutulmadı

Düzce'nin sosyal sorumluluk projeleriyle önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası, 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde kadın çalışanlarını unutmadı.


Düzce'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Düzcelilerin gönlünde taht kuran, çalışanlarına sağladığı imkanlarla çalışan memnuniyetini en önde tutan Düzce'nin önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde çalışan kadınlarını unutmadı. Fabrikada çalışan kadınlara 8 Mart dolayısıyla çiçekler veren fabrika yönetimi ayrıca hazırladığı "İçindeki çok değerli ona iyi bak" mesajlı sürpriz hediyelerini de yine çalışan kadınlarına hediye etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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