Fabrikada buhar hortumu patladı, işçinin yüzü ve vücudu yandı
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Fabrikada buhar hortumu patladı, işçinin yüzü ve vücudu yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında, buhar hortumu patladı.

Fabrikada buhar hortumu patladı, işçinin yüzü ve vücudu yandı
04.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:31

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında, buhar hortumu patladı. İşçi Ercan K.'nin (38) patlama nedeniyle yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. 

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerindeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Buhar hortumunun patlaması sonucu işçi Ercan K.'nin yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya gelen sağlık görevlileri, Ercan K.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Ercan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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