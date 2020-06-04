Fabrikada buhar hortumu patladı, işçi ölümden döndü
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Fabrikada buhar hortumu patladı, işçi ölümden döndü

Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında buhar hortumu patlaması sonucun bir işçi yaralandı.

Fabrikada buhar hortumu patladı, işçi ölümden döndü
04.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:45

Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında buhar hortumu patlaması sonucun bir işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar hortumu patladı. Patlama sonucu Ercan K. isimli işçi yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan K'nın çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Yanık ünitesindeki tedavisinin ardından işçi taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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