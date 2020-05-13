Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı
13.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:22

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.Olay sabah saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri fabrikasında meydana geldi. Boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Fabrikada yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 işçiye müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Olay sırasında fabrikada çalışan işçiler fabrika sahasına çıkarak itfaiyenin çalışmalarını izlerken, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Türkan Şoray Özer Kızıltan
Spor Tamer Tuna Arda Turan Metin Oktay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 10:36:30. #1.14#
title