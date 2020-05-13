Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.Olay sabah saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri fabrikasında meydana geldi. Boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Fabrikada yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 işçiye müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Olay sırasında fabrikada çalışan işçiler fabrika sahasına çıkarak itfaiyenin çalışmalarını izlerken, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA