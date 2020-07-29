Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı
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Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı

BARTIN'da, bir tekstil fabrikasında çalışan 11 işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı
29.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:41

BARTIN'da, bir tekstil fabrikasında çalışan 11 işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrika üretime ara verirken, 530 çalışan ev karantinasına alındı.Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 hafta önce 3 işçinin rahatsızlanması sonucu test yapıldı. 3 kişinin testleri pozitif çıkınca filyasyon çalışmasıyla aynı bölümdeki 8 kişi de daha virüs tespit edildi. Pazartesi günü, fabrikada üretime ara verildi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri fabrikanın üretime ara vermesi sonrası 530 kişinin evlerinde karantinaya alınması kararını aldı. 530 kişinin testlerinin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı - Bartın
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