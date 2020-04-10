Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı
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D-100 Karayolu, Polis

Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı

İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı önlemler alan polis ekiplerini 10 Nisan Polis Gününde Düzceli vatandaşlar unutmadı.

10.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:15
Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı

İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı

DÜZCE - Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı önlemler alan polis ekiplerini 10 Nisan Polis Gününde Düzceli vatandaşlar unutmadı. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı. Pollislere pasta hazırlayan vatandaşlar ayrıca ekiplere hijyen kiti de hediye etti..

Korona virüs pandemisi nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde polisler uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktasında araçları durdurarak denetleyen ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. 10 Nisan polis günlerini de görevleri başında geçiren ve korona virüs salgını nedeniyle günlerini kutlayamayan polislerin bu özel günlerini unutmayan vatandaşlar, polislere sürpriz yaptı. Uygulama noktasında önce kontrolden geçen vatandaşlar daha sonra hazırladıkları pastaları ve hediyeleri polislere verdi.

Uygulama noktasında polislere sürpriz yapan vatandaşlardan Hüseyin Oğuz Erdem, eski bir polis memuru olduğunu belirterek, meslektaşlarının günlerini kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar içlerinde hijyen malzemelerinin olduğu hediye paketlerini polislere teslim etti.

Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı

Kaynak: İHA

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