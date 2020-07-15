Fabrika yangınında itfaiyenin çalışmasını ağlayarak izledi Fabrika yangınında itfaiyenin çalışmasını ağlayarak izledi -Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın büyük hasara neden oldu -Fabrika sahipleri ve işçiler itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bakışlarla izledi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın 10...

Fabrika yangınında itfaiyenin çalışmasını ağlayarak izledi

-Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın büyük hasara neden oldu

-Fabrika sahipleri ve işçiler itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bakışlarla izledi

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın 10 itfaiye aracının desteği ile söndürülürken, fabrika sahipleri ve işçiler yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bakışlarla izledi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi müdahale etti.

10 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmalarını hem fabrika sahipleri hem de işçiler çaresiz gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarını işçilerle birlikte izleyen bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının ardından olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Kaynak: İHA