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Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında gece vakti yangın çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında gece vakti yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, gece 01.00 sıralarında Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, itfaiye ise alevlere hemen müdahale etti. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kartepe ve İzmit'in yanı sıra, çevre illerden de itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Gökyüzüne yükselen alevler ile dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Fabrikadan yükselen alevleri, itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor. - KOCAELİ

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi

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