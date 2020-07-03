Fabrika yangını havadan görüntülendi
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Fabrika yangını havadan görüntülendi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi.

Fabrika yangını havadan görüntülendi
03.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:05

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor. Öte yandan fabrika içinde patlamalar hala devam ediyor. Ekipler, patlamalar devam ettiği için müdahalede zorluk yaşıyor.

Yangına havadan müdahale edilmesi için girişimler başladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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