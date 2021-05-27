Son dakika haber | Fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber: Fabrika yangını büyümeden söndürüldü Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrika yangını büyümeden söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın diğer balyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında pamuk balyaları zarar görürken, can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey