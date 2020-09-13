Fabrika yangını (4)
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Fabrika yangını (4)

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

13.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:33

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangına bir helikopterin yanı sıra 2 merdivenli olmak üzere 17 arazöz, 79 personel, 5 iş makinesi, 6 su tankeri ve 1 TOMA ile müdahale ediliyor.

Yangına kontrol altına alınmasına jandarma ve emniyet mensupları da destek veriyor.

Vali Ömer Faruk Çoşkun ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör yangın alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın alınanda itfaiye eri Furkan Akbuğa ise alevlerin arasında kalan güvercini kurtardı.

Akbuğa, AA muhabirine, yanmak üzere olan güvercini bölgeden dışarı çıkardığını söyledi.

Güvercine su verdiğini anlatan Akbuğa, "Hayvanları çok seviyorum. İçeride can çekiştiğini görünce aldım. Sonuçta bunun da bir canı var. Orada bırakmaya kimsenin gönlü razı olmazdı." dedi.

Fabrika yangını (4)

Kaynak: AA

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