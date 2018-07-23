Fabrika Yangını (3) - Antalya
- Yangının havadan görüntüsü Yangın söndürme çalışmaları Yangına helikopterle müdahale edilmesi Araçların Forklift ile yangın yerinden uzaklaştırılması Ekiplerin yangına müdahalesi Fabrika çalışanın ağlaması ve konuşması Fabrika içerisinden kurtarılmaya çalışılan bilgisayar Yangının başka...
- Yangının havadan görüntüsü
Yangın söndürme çalışmaları
Yangına helikopterle müdahale edilmesi
Araçların Forklift ile yangın yerinden uzaklaştırılması
Ekiplerin yangına müdahalesi
Fabrika çalışanın ağlaması ve konuşması
Fabrika içerisinden kurtarılmaya çalışılan bilgisayar
Yangının başka binaya şıçraması ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.