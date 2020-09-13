Fabrika yangını (2)
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Fabrika yangını (2)

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

13.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:23

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Vali Ömer Faruk Çoşkun da yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika yangını (2)

Kaynak: AA

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