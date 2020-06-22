Fabrika yangını (2) Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde spor malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde spor malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İMES OSB'de spor malzemesi üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını söndürürken, fabrika içindeki alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

Öte yandan, fabrikada yangın çıktığı sırada üretim ve çalışan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA