Fabrika yangını
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Fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

21.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:35

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrika yangını

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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