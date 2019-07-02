Fabrika yangını

Fabrika yangını

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesindeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesindeki pet, plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA
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