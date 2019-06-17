Fabrika yangını (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yenice Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri de söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Kaynak: AA