Fabrika yangını

Gaziantep'teki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, KÜSGET Sanayi Sitesi'nde bulunan kereste fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

18 yangın söndürme aracı ve 38 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın sırasında kimsenin bulunmadığı fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada yangın sırasında fabrikada bulunduğu belirtilen bir kedi yavrusu çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA