Fabrika Yangını

Gaziantep'te bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 4. Organize Sanayi Bölgesindeki sağlık ürünleri imalatı yapılan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.