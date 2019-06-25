Fabrika yangını (1)
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'nde masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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