Fabrika Voleybol'un 26. Okulu Gaziantep'te Açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Gaziantep'te açıldı.

Özel bir okulun spor salonunda yapılan açılışta konuşan TVF İş Geliştirme Öğretmeni Kaan Eren, Türkiye'de voleybolun son zamanlarda ciddi gelişim gösterdiğini söyledi.

Eren, Türkiye'de her spor dalının altyapısı ve arka bahçesinin güçlü olması gerektiğini belirterek, Fabrika Voleybol olarak temel hedeflerinin Türk sporuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Projelerine ilginin her yıl daha çok arttığını dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"26. okulumuzu Gaziantep'te açmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde 25 okulumuzda 2 bin 100 öğrencimiz bulunuyor. Buradaki okulumuz ile inşallah bu öğrenci sayımızı artırırız diye düşünüyoruz. Buradaki okulumuzda 6-12 yaş arası öğrencilerimiz faaliyet gösteriyor. Çocuklarımıza temel voleybol eğitimi vererek çalışmalarımıza başladık. Projemiz yaz kış devam ediyor. İlk antrenmana 15 öğrenci ile başladık ama bu sayının önümüzdeki günlerde yüzü bulacağını tahmin ediyoruz. Temel hedefimiz çocuklarımızı voleybola yönlendirmek, lisanslarını alarak onları profesyonel yapmak ve Türk voleyboluna katkı sağlamaktır."

Açılışın ardından ücretsiz kayıt yaptıran 6-12 yaş arası öğrenciler, seçmelere katıldı.

Seçmelerin ardından voleybol gösterisi sunan öğrencilere ve ailelerine, TVF tarafından çeşitli hediyeler verildi.