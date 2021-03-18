Fabrika ve iş yerlerine yönelik korona virüs tedbirleri konuşuldu
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Fabrika ve iş yerlerine yönelik korona virüs tedbirleri konuşuldu

18.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:41
Fabrika ve iş yerlerine yönelik korona virüs tedbirleri konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Sağlık Ofisi üyelerine yönelik pandemi süreçleri hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmeye devam ediyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Sağlık Ofisi üyelerine yönelik pandemi süreçleri hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde fabrika ve iş yerlerine yönelik korona virüs ile ilgili bilgilendirme amaçlı web konferansı gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak'ın sunumları ile gerçekleştirilen çevrim içi seminerde, korona virüs ve yeni mutasyonları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İş yerlerinde alınacak tedbirler ve korona virüs görülmesi halinde yapılacaklar aktarıldı.

"En önemli kural; maske, mesafe, hijyen"

Eskişehir'in iş hacminin sanayi alanında çoğunluk gösterdiğini belirten Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, özellikle fabrikalardaki çalışma alanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Bilge yaptığı bilgilendirmede fabrikalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak şunları paylaştı: "Fabrika içerisinde işçilerin bir arada geçirdikleri sürenin azaltılması gerekiyor. Bir kişi pozitif olduğunda çok daha fazla kişiye bu şekilde yayabiliyor. Bununla birlikte fabrikalarda yüz yüze değil yan yana veya sırt sırta çalışma şekli oluşturulabilir. Kişiler arasında mutlaka mesafe olmalı ve yakınlığa göre çift maske takılarak belirli aralıklarla maskelerin yenilenmesi sağlanmalı. Bir vardiyada sürekli aynı işçiler çalışırsa temaslıları da aynı vardiya olur, bu nedenle temaslı sayısını arttırmamak için kişilerin vardiyaları da sabit tutulmalıdır"

"Semptom takibi önemli"

Semptom gösteren çalışanların belirlenmesi için her gün semptom takibinin yapılmasının virüsün yayılmasını önleyeceğinin ve temaslı sayısını en az seviyede tutacağının altını çizen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, "Kişilerin semptomları takip edilmekle birlikte grip ve alerjik kişilerde de covid-19 virüsüne rastlanıldığı için bu kişilere mutlaka test uygulanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca servislerin mutlaka bölünmesi gerekli, özellikle şoför kısmı çalışanlardan ayrılmalı. Fabrika içerisine mutlaka temiz hava girmeli, kapı pencere açık olmalı. Aynı cihazın çok fazla kişiye temas etmesi sebebi ile bulaş riski artacağı için cihaz kullanımının belirli kişilerle sınırlandırılması da oldukça önemli" dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak yaptığı bilgilendirmede; "Toplantılar sınırlandırılmalı, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmalı. Teması azaltmalı, kağıt kalem gibi malzeme değişimlerinin olmamasına dikkat edilmeliyiz" diye konuştu.

Pandemi tedbirleri kapsamında bilgilendirmelerin yapıldığı web konferansında üyelerin konu ile ilgili soruları da yanıtlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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