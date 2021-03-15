Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
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Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını

15.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:05
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda içlerinde iş yeri ve fabrika da olan adreslere yapılan operasyon ile 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda içlerinde iş yeri ve fabrika da olan adreslere yapılan operasyon ile 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin, İç Anadolu tarihinde yakalanan en büyük hammadde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesini yüksek miktarlarda üretip piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ayrı adreste toplam ağırlığı yaklaşık 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal maddeler ile çok sayıda laboratuvar malzemeleri ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerin içerisinde fabrika ve iş merkezinin de bulunduğu operasyonda, materyallere el konulurken, E.T. ve M.Ö. tutuklandı. Yine operasyonda yakalanan İ.K., R.D., İ.E., S.A. ve M.G. isimli 5 şahıs da emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını
Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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