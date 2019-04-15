Fabrika Kenarında Atıklar İçin Kuruldu, Dev İşletmeye Dönüştü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Beril Doğaltaş firmasının sahibi Dündar Dağ, "9 bin metrekare alana kurulu bir tesiste çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçe ve peyzaj taşları üretiyoruz. Ürettiğimiz taşları hem yurt içine hem yurt dışınagönderiyoruz." dedi.

"ATIKLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KURDUK..."

Firma Sahibi Dündar Dağ, "2004 yılında küçük bir işletme olarak mermer fabrikasının kenarında kurulduk ve atıkları değerlendirmekle işe başladık şimdilerde ise Almanya, Fransa ve İsrail bizim ulaştığımız, ihracat yaptığımız pazarlar arasında yeni pazarların da arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

"FİRMAMIZ HAYALLERİMİZİ BÜYÜTTÜ"

Dündar Dağ, "Biz bu işletmenin bu kadar büyümesini bile hayal edemezken artık bize yetmez olmaya başladı. Artık hayallerimiz çok değişti ve kendimize sınır koymuyoruz gelecek için çalışıp gelecekte yapabileceğimiz her şeyi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.