HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fabrika işçisinin ektiği kapya biber köylünün umudu oldu

Manisa'da dededen kalma tütün tarlasına bu yıl ilk defa kapya biber ekimi yapan fabrika işçisi Fatih Çalgın, köylünün de umudu oldu.

Fabrika işçisinin ektiği kapya biber köylünün umudu oldu
01.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:45

Manisa'da dededen kalma tütün tarlasına bu yıl ilk defa kapya biber ekimi yapan fabrika işçisi Fatih Çalgın, köylünün de umudu oldu. Geliri yüksek olmasından dolayı kapya bibere yönelerek Yuntdağ bölgesinde yaygınlaşmasını sağlayan köylüler, marka olma yolunda ilerliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Bölgesi Davutlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren fabrika işçisi Fatih Çalgın, bu yıl ilk defa ektiği ve halk arasında 'kırmızı biber' olarak bilinen kapya biber ile köylüye alternatif geçim kaynağı oluşturdu. 1970 yılına kadar geçimlerini hayvancılık ile sağlayan, daha sonra ise tütün ekerek geçimlerini sağlayan Çalgın, uzun yıllardır dededen kalma boş tütün tarlalarına kapya biber ekimi yaptı. Fabrikadan kalan zamanlarında kapya biber üretimi ile ilgilenen Çalgın, 9 dönümlük tarlada aldığı verim ile şaşırttı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bugünlerde kapya cinsi biberlerin hasadına başlayan Çalgın'ın ürettiği kapya biberler 3 liraya kadar alıcı buluyor. Çalgın'ın önderliğinde geliri yüksek olmasından dolayı kapya bibere yönelerek Yuntdağ bölgesinde yaygınlaşmasını sağlayan köylüler de marka olma yolunda ilerliyor.

Tütün ekiminin son bulmasıyla fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren Fatih Çalgın, uzun yıllar sonra ilk defa çiftçilik yaptığını söyledi. Çalgın şöyle devam etti:

"Bu sene salçalık ve turşuluk biber ektik. İlk defa hayatımda çiftçilik yapıyorum. Emek verdik emeğimin karşılığını aldım. Bu sene çiftçilikten yana yüzümüz güldü. Daha önce burada tütün ve buğday gibi susuz tarım yapılıyordu. Çok fazla sulu tarım önemsenmiyordu. Ondan sonra fabrika hayatı başladı. Özel bir fabrikada çalışıyorum. Fabrikadan kalan zamanlarımızda çiftçilik yapıyoruz. 9 dönüm ekili alanım var. Bunun 6 dönümü turşuluk, 3 dönümü de salçalık. Salçalık biberin kilosunu 3 liradan, turşuluk biberi ise anlaşmış olduğumuz bir fabrikaya 1,90 liradan veriyoruz. Allah'a şükür verimden de, satışlardan da memnunuz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Spor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Haldun Boysan'un ölümünün ardından babası olduğu düşünülen Aydın Boysan Twitter'da trend oldu
Haldun Boysan'un ölümünün ardından babası olduğu düşünülen Aydın Boysan Twitter'da trend oldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Fatma Girik Hülya Avşar Wilma Elles Didem Soydan
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül İzmir Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Fabrika işçisinin ektiği kapya biber köylünün umudu oldu - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:46:39. #1.14#
title