Fabrika işçisi ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fabrika işçisi ölümden döndü

Fabrika işçisi ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, başını makineye çarpan işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, başını makineye çarpan işçi ağır yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı esnada fenalaşan işçi Adnan M. (48), kafasını makineye çarparak yere düştü. Kanlar içinde kalan adamın imdadına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve yüzünden derin yaralar oluşan adam tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Fabrika işçisi ölümden döndü
Fabrika işçisi ölümden döndü
Fabrika işçisi ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fabrika işçisi ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 11:22:56. #1.13#

title