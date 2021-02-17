Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
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Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti

17.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:41
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti

BURSA'da bir metal fabrikasında çalışan Serkan Turgut (40) devrilen iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti.

BURSA'da bir metal fabrikasında çalışan Serkan Turgut (40) devrilen iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti. 

Olay, saat 09.00 sıralarında, Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi 315. Sokak'taki bir metal döküm fabrikasında meydana geldi. İşçi Serkan Turgut, metal döküm makinesini çalıştırdı. Ancak makine arıza yapıp, Turgut'un üzerine devrildi. İş makinesinin altında kalan Turgut'u gören iş arkadaşları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.Serkan Turgut'un cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


- Bursa
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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