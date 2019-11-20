Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu - Haber

Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu

Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim olduHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikaya işçi tayan servis midibüsü alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

20.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:26

Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın ilçesinde bir fabrikaya işçi tayan servis midibüsü alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay sabahın erken saatlerde İskenderun Adana yolu yeni PTT kavşağı civarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durduğu sırada sürücüsünün kimliği açıklanmayan midibüste henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede aracın her yanını sardı. İşçiler araçtan inerek olası bir faciadan kurtuldu. Alevlere teslim olan midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fabrika işçilerini taşıyan servis aracı alevlere teslim oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.