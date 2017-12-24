Fabrika İşçilerinden Yürüyüş

Bilecik'te işveren ile anlaşamayan Cam Keramik İş Sendikası üyeleri, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.



Fabrikada yemek yememe gibi eylemler gerçekleştiren işçiler, Tepebaşı mevkisinden Belediye Çay Bahçesine kadar yanlarında eşleri ve çocukları olduğu halde yürüyüş yaptı.



Kol kola girip "Dünya yerinden oynar, dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa, işçiler birlik olsa" şeklinde slogan atarak belediye çay bahçesine kadar yürüdü.



Burada, grup adına konuşma yapan Cam Keremik İş Sendikası Genel Başkanı Birol Sarıkaş, iyi yaşam şartları taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.



Sarıkaş, "Bilecik işçisi yalnız değildir. Bizler Bilecikli olduğumuz için diğer sınıf kardeşlerimizden daha aşağıda değiliz. 90 Bilecikli cam işçisi olarak daha iyi yaşam şartlarını hak ediyoruz. Mağdur kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Mücadeleci sendikaları Bilecik'e sokacağız. İşverenlere de işçilerin birliğinin ne olduğunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.