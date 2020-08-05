Fabrika işçileri işe giderken kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Yalçın idaresindeki 35 GE 1843 plakalı hafif ticari araç, Kavaklı beldesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada, araçtaki Mehmet Manav (51) ve Hayri Denk (45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Yalçın ile Serbülent Ün ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Manav ile Denk'in cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Araçtakilerin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalıştıkları ve Babaeski ilçesinden işe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA