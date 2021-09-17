Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen olayda fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için patlatılan dinamik nedeniyle 2 İşçi ağır yaralandı.

Olay Hamzabey Mahallesindeki mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi.

Olay Sanayi bölgesinde bir fabrika inşaatında meydana geldi. Temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçiler Mert Polatve Volkan Yerlikaya(42)'ya isabet etti. Yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.