Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen olayda fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için patlatılan dinamik nedeniyle 2 işçi ağır yaralandı.

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen olayda fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için patlatılan dinamik nedeniyle 2 İşçi ağır yaralandı.

Olay Hamzabey Mahallesindeki mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi.

Olay Sanayi bölgesinde bir fabrika inşaatında meydana geldi. Temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçiler Mert Polatve Volkan Yerlikaya(42)'ya isabet etti. Yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler Amelia Hamlin Berfu Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Diego Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yevgeniy Ziniçev Şans Oyunları Ziya Selçuk Fatma Şahin Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı; 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 03:46:19. #1.11#