Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı - Haberler
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Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için dinamik patlatılması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için dinamik patlatılması sonucu 2 İşçi ağır yaralandı.

Olay, Hamzabey Mahallesi'ndeki mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir fabrika inşaatında temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçiler Mert P. (24) ve Volkan Y.'ye (42) isabet etti. Yaralı işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı - Haberler
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