Fabrika için bilgilendirme toplantısı

14.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:30

Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden üretime açılması ve çiftçilerin üretime başlamasıyla ilgili 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Bilgilendirme toplantısı Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya tarafından yapıldı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Şeker pancarı ekimi çiftçilere alternatif ürün olacaktır. Bölgemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese bütün üreticilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA