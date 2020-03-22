Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu
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Gümüşova, Yerel

Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

-Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu Düzce'nin Gümüşova İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik görevlisi silahla başından vurulmuş halde bulundu.

22.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:16
Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

-Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik görevlisi silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay; Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde yer alan Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik kulübesinde Metin Ş. İsimli güvenlik görevlisi mesai arkadaşları tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya giden 112 acil sağlık ekipleri Metin Ş.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaparken Metin Ş. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

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Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

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