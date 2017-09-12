Fabrika Girişini Kapatan Grevdeki İşçilere Jandarma Müdahalesi

DÜZCE'de tel üretimi yapan fabrikada anlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ardından greve çıkan işçiler, fabrikadan kamyonun çıkmasına izin vermedi. Jandarma işçilere müdahale ederek yolu açarken, 1 işçi hafif yaralandı.



Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik tel üretimi yapan fabrikada ile Bileşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın grev kararı üzerine işyerinde çalışan 41 işçi fabrika önünde grev başlattı. İşçiler, bugün işverenin fabrikada üretilen ürünleri kamyonla dışarıya çıkararak 'grev kırıcılığı' yaptığını öne sürdü ve girişte oturma eylemi yaptı. Girişte kol kola girerek oturup kamyonun dışarya çıkmasına izin vermeyen işçileri jandarma uyardı. Ancak işçiler oturma eylemini sürdürdü. Bunun üzerine jandarma işçileri zor kullanarak tek tek kollarından tutup kaldırıp yolu açtı. Jandarmanın elinden kurtulan bir işçi kamyonun önüne doğru koşarken düşerek hafif yaralandı. Yaralı işçi 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarmanın müdahalesiyle yolu açan işçiler adına konuşan Birleşik Metal-İş Düzce İl Temsilcisi Telat Çelik, 43 gündür yasal bir grev yaptıklarını söyledi. Yasal grevin nasıl yürütüleceği, grevde nelerin yapılıp yapılmayacağının kanunla sabit olduğunu ifade eden Çelik şöyle konuştu:



"Daha önce bir kez grev kırıcılığı denendi. Biz suç duyurusu yaptık. Grevde çıkarılması gereken ürünün iş mahkemesi kararı ile çıkarılması gerektiğini söyledik. Bugün aynı girişim oldu. Kanuni grev gözcüleri var. Grev gözcüleri aracı durdurup çıkan malda suç olup olmadığına bakmak zorunda. Biz suç olduğunu tespit ettik. Jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma geldi iş verenin yapmış olduğu suçu ortadan kaldıracağına yasa dışı bizi zorbalıkla kenara çekerek aracın çıkmasını sağladı. Eğer bizim yaptığımız suçsa savcılığı arar, savcılık gözaltı kararı verir. İsterse tutuklamaya sevk eder ve istediğini yapar. İnsanları hayvan gibi sağa sola itmek ne demek? Bu kollukla iş verenin işbirliği, başka bir açıklaması yok. Bizim yaptığımız suçsa bu ülkede savcı var. Savcı talimat verir gözaltı yapar, çıkar mahkemeye hesabımızı veririz. Ama bizim yaptığımız suç değilken iş verenle bir olup kenara çekerek aracın çıkmasını sağlamaktır suç olan."



- Zce