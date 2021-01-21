Fabrika gibi üretim yapan meslek lisesi

İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri yaptıkları 52 bin 800 parça ahşap oyuncak ve 20 ton hijyen maddesi üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri yaptıkları 52 bin 800 parça ahşap oyuncak ve 20 ton hijyen maddesi üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Okul öncesi öğrencilerin oyun temelli eğitimi ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak adına atık malzemelerden yüzde 100 yerli ve sağlıklı olarak üretilen ahşap oyuncaklarla bölgesindeki okulların öğrenci sırası ve öğretmen dolaplarını üreten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri açılan Kimya Teknolojisi bölümüyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfektan standı üretiminin ardından hijyen malzemeleri üretimi yapmaya başladı.

11. Sınıf Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencisi Süleyman Yaycıoğlu, "Ahşap yapı blokları, dolap, masa, sıra, ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Hem öğreniyoruz hem de harçlığımızı çıkartıyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra mobilya işi yapmayı düşünüyorum. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Güven ise lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümündeki 8 öğrenci ve 3 öğretmenle öğrencilerin mesleklerini geliştirmek için çalıştıklarını, hem ülke ekonomisine hem de öğrencilerin ekonomisine katkı sağladıklarını, burada üretilen ahşap oyuncukların Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi aracılığıyla yurdun her tarafına ulaştığını söyledi.

Pandemi döneminde eğitime ara verilmesine rağmen okul olarak kendilerinin eğitime ve üretime devam ettiklerini ifade eden Güven, Kimya Teknolojisi Bölümünde 1 öğretmen ve 6 öğrenci ile 24 farklı hijyen malzemesi ürettiklerini bunu 80 farklı ürüne kadar çıkaracak kapasitelerinin olduğunu belirtti.

Ürettikleri endüstriyel temizlik ürünlerini ilçede, Gaziantep'te ve Türkiye'nin her tarafına gönderdiklerini vurgulayan Güven, şuana kadar ürettikleri 52 bin 800 parça ahşap oyuncak satışı gerçekleştirdiklerini ürettikleri 20 ton hijyen maddesinin ise 15 tonunun satışını yaptıklarını hedeflerinin yurt dışına ürünleri göndermek olduğunu bu konuda çalışmaların başladığını söyledi.

Kimya Öğretmeni Osman Taşdelen de özellikle el dezenfektanları, sıvı sabun, kolonya, bulaşık deterjanı, yağ sökücü, pas sökücü tüm sanayi kimyasalları ve evsel kimyasallar üretiminde oldukça iyi olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek