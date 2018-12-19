Fabrika Gibi Okulun Yıllık Cirosu 1 Milyon Lira

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA - VAN'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları işlerle göz dolduruyor. Bir yıl önce döner sermayeye geçen ve fabrika gibi çalışan okulun öğrencileri hem işi öğreniyor hem de yaptıkları işlerden kazanç elde ediyor. Okullar için masa, sıra, pano ile PVC pencere, şezlong, dolap yapıp, araç tamir eden öğrencilerin yıllık cirosunun 1 milyon 53 bin 710 lira olduğu belirtildi.

Tuşba ilçesinde bulunan ve toplamda 736 öğrencisi, 68 öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında okulun mobilya, metal, inşaat alanında PVC bölümünü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdi. Aktif hale getirilen bölümlerde ise 120 öğrenci öğrenim görmeye başladı. Kentte bulunan birçok okulun işlerini alan, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir okulun ihtiyacı olan masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler gibi birçok işi yapmaya başladı.

Fabrika gibi çalışan okul kısa sürede yaptıkları işlerle adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yıl döner sermayeye geçen okulun yıllık cirosu da 1 milyon 53 bin 710 lira oldu. Burada okuyan öğrenciler hem mesleği öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sunmaya başladı.

Okul Müdürü Orhan Sert, 2017 yılının Kasım ayında döner sermaye işletmesini aktif hale getirdiklerini söyledi. Sert, "Mobilya ve metal bölümlerini aktif hale getirdik. Sonrasında 2-3 ay içerisinde inşaat alanında PVC bölümünü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdik. Tabi biz bu döner sermaye işletmemizi açarken, temel hedefimiz, Van'daki ara eleman ihtiyacını karşılamaktı" diye konuştu.

Okuyan öğrencilerin şuanda kendi alanlarındaki işleri çok güzel öğrendiklerini belirten Sert, "Öğrencilerimiz canla başla çalışıyorlar. Hepsi meslek sahibi oldular. Bir yılda ciromuz 1 Milyon 53 bin 710 lira oldu" dedi.

'RESMİ KURUMLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Kamu yararına iş yaptıklarını belirten Sert, bütün resmi kurumlardan destek beklediklerini söyledi. Şu anda birçok kurumun işlerini yaptıklarını belirten Sert, valiliğin kendilerine destek olması halinde çok mumnun olacaklarını söyledi.

Okullarında mobilya ve metal üzerine her işi yaptıklarını belirten Sert şöyle konuştu:

"Bir okulun bütün ihtiyaçlarını masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler daha sayamadığımız birçok alanda üretim yapıyoruz. Tüm halkımızı ve resmi kurumları iş yaptırmaya davet ediyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi de (YYÜ) bize sipariş verdi. Yeni yapılan havuz için şezlong ve dolapları okulumuz öğrencileri yaptı."

HEM OKUYUP HEM PARA KAZANIYORLAR

Döner sermayeye geçtiklerinden bu yana öğrencilerin de para kazandığına dikkat çeken Sert, "Her öğrencimize asgari ücretin belli oranlarında ödemeler yapıyoruz. Öğrenciler hem iş öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Okudukları bölümleri pratik olarak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler de, "Biz burada okuduğumuz bölümdeki işi öğreniyoruz hem de belli oranda para kazanıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Bu liseden mezun olduktan sonra iş bulmamız daha kolay olacak. Çünkü işverenler daha çok işi bilenlerle çalışmak istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA