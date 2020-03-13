Fabrika gibi okulda 12 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor
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Anadolu Lisesi, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Fabrika gibi okulda 12 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, ürettikleri 12 çeşit temizlik ürününün yanısıra korona virüsü salgını nedeniyle büyük ilgi gören el dezenfektanı üretimi ile oluşan ihtiyacı karşılıyor.

13.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:34
Fabrika gibi okulda 12 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, ürettikleri 12 çeşit temizlik ürününün yanısıra korona virüsü salgını nedeniyle büyük ilgi gören el dezenfektanı üretimi ile oluşan ihtiyacı karşılıyor.


Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, okulda üretimini gerçekleştirdikleri temizlik ürünlerinin RG markası ile satışını gerçekleştirirken, son günlerde dünyayı saran korona virüs salgını ile birlikte yoğun ilgi gören el dezenfektanlarını da üreterek bölgenin ihtiyacını karşılamaya başladı. Okul Müdürü Aysun Karadayı, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Okulumuzda 12 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor. 2 yıldan bu yana üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi Balıkesir'in çeşitli kurumlarına vermekteyiz ve teslimatını biz yapmaktayız. Kimya bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin çalışmaları ile başarılı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi 2019'da 300 bin TL'lik bir ciroyla kapattık. Bu yılki hedefimiz iki katı şeklinde. Son günlerdeki korona virüsü nedeniyle daha fazla üretim gerçekleştireceğiz" dedi.


"Tonlarca yüzey dezenfektanı üreteceğiz"


Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının konuya duyarlı yaklaştıklarını ifade eden Karadayı, "Bizler de ekip olarak bu konuda çalışıyoruz ve çalışmaya hazırız. Yüzey dezenfektanı özellikle talepler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm okulları dezenfekte etmesi için biz bu ürünlerin üretimlerine başladık. Ekip olarak hafta sonu da gece gündüz hizmet veriyoruz. Ülkemizi bu virüsten kurtarmak adına elimizden gelen desteği sağlayacağız. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü için Balıkesir'in tüm okullarına tonlarca yüzey dezenfektanı üreteceğiz. Yine Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurumlarından talepler var. Ancak hammadde konusunda sıkıntılarımız var. Önceki aldığımız hammaddeyi bulamıyoruz. Fiyatlar çok yükseldi. Şu anda biz tabii hiçbir şekilde ticari bir amacımız yok. Öğrencilerimizle birlikte devletimize hizmet vermek amacındayız. Elimizden geldiğince hammaddeleri bulup bu üretimi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.


Kimya Bölümü öğrencisi Enes Karaköz ise, "4 yıldır bu okulda öğrenciyim. Yaklaşık 2 yıldır da üretim yapıyoruz. 12 farklı çeşit ürün yapıyoruz. Yüzey temizleyiciler, tuvalet banyo temizleyiciler, camsil gibi. Yeni çıkan virüsle birlikte dezenfektan yapmaya da başladık. Hammaddede şu anda sorunlar yaşıyoruz. Bence virüs abartılan bir olay. Dezenfekte ile bu sorunlar aşılabilir" dedi.


"Dezenfektanlara ciddi talep var"


Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Murat Börklü, Balıkesir'in her noktasına Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile ürün gönderimi yaptıklarını, son zamanlarda yayılan korona virüsü ile ilgili dezenfektanlara ciddi talep olduğunu ifade etti. Börklü, "Şu an Milli Eğitim Bakanlığının okulların temizliği ile ilgili vermiş olduğu sipariş bizim üretimini yaptığımız dezenfektanın bir çeşididir. Klor esanslı yüzey dezenfektanı yapılması isteniyor. Balıkesir, Aydın ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşme halindeyiz. Aydın ve Balıkesir'in siparişleri kesinleşti. Önümüzdeki günlerde sevkıyatlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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