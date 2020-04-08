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Samsun, Atakum, Ekonomi

Fabrika gibi okul Türkiye'ye dezenfektan üretiyor

SAMSUN (İHA) – Günde 40 ton kapasiteyle çalışan 50 çeşit temizlik ürünü üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı'na takılınca üretime okulda bulunan hocalar ve usta öğreticiler devam ediyor.

08.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:53
Fabrika gibi okul Türkiye'ye dezenfektan üretiyor

SAMSUN (İHA) – Günde 40 ton kapasiteyle çalışan 50 çeşit temizlik ürünü üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı'na takılınca üretime okulda bulunan hocalar ve usta öğreticiler devam ediyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.

"Günde 40 ton kapasitemiz var, toplam 400 ton dezenfektan ürettik"

Şimdiye kadar 400 ton dezenfektan üreterek, ilgili kurumlara gönderdiklerinin altını çizen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında öncelikle amacımız, dezenfektan üretip, ilimize ve çevre illere faydalı olmaktır. Bu manada da 200 ton klor bazlı 200 ton da alkol bazlı dezenfekten üretimi yapıp hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektöre gönderdik. Bundan sonraki süreçte de istek tarzında yine öncelikle antibakteriyel ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sipariş olduğu takdirde günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışabiliyoruz. Yakın zamanda alkol ve klor bazlı olarak 400 ton dezenfektan üreterek, sipariş veren yerlere ulaştırdık. Bunun yanında 100 ton sıvı sabun ve antibakteriyel köpük sabun üreterek, ilgili yerlere gönderdik" dedi.

"Öğrenciler 20 yaş altı sınırına takılınca öğretmenler ve usta öğreticilerle üretim yapıyoruz"

Öğrencilerin sokağa çıkma yasağına takılmasının ardından üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Çelebi, "Okulumuzda beceri eğitimde olan ve üretime katılan öğrencilerimiz 20 yaşının altında olduğu için onları evlerine gönderdik. 20 yaş üstü mezun olan çocuklarımız var. Bunlar sigortalı olarak çalışıyorlar. Alan öğretmenlerimiz, teknik müdür muavinimiz ve müdür olarak ben, sürece katkı sağlayarak üretime devam ediyoruz. Burada 50 çeşit ürün üretirken bunlardan 20 çeşidi de antibakteriyel ürünlerden oluşuyor" diye konuştu.

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı'nda 20'si antibakteriyel olmak üzere toplam 50 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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