Fabrika gibi lisede üretilen dezenfektanlara talep arttı Samsun'da "Ata Kimya" markasıyla temizlik malzemeleri üreten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünde toplu alanlarda dezenfeksiyon yapılabilmesi için geliştirilen ürünler yoğun talep görüyor.

Samsun'da "Ata Kimya" markasıyla temizlik malzemeleri üreten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünde toplu alanlarda dezenfeksiyon yapılabilmesi için geliştirilen ürünler yoğun talep görüyor.

Öğrencilerin yanı sıra mezunlarının da iş imkanı bulabildiği "fabrika" gibi okulda üretilen temizlik maddeleri, yurdun dört bir yanında bulunan hastane, üniversite, askeri birlik, yurt gibi yerlere satılıyor.

Okul Müdürü Melek Çelebi, AA muhabirine, son dönemde toplu alanlarda dezenfeksiyon yapacak ürünler üzerinde çalıştıklarını, bu yönde çeşitli ürünler geliştirdiklerini söyledi.

"Ciddi manada talep alıyoruz"

Okullarında 50'ye yakın temizlik ürünü üretildiğine işaret eden Çelebi, "Gündeme oturan bu koronavirüsle (Kovid-19) ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Bu çalışma doğrultusunda elde ettikleri ürünlerde ciddi manada talep alıyoruz. Bakanlığımızla bir gün önce bağlantı kurduk. Kendilerinin de bu manada talepleri oldu." dedi.

Çelebi, geliştirdikleri ürünleri okullarının temizliğinde de kullandıklarını ifade ederek, yurt genelinde 25 şehre ürünlerini gönderdiklerini, her gün okuldan bir tır dolusu ürünün sevk edildiğini aktardı.

Hastanelere, kamu kurumlarına, belediyelere, okullara, öğrenci yurtlarına temizlik ürünü ve dezenfektan sattıklarını anlatan Çelebi, talebe yetişmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bir önceki yıla göre kimya alanındaki cirolarının iki katına çıktığına işaret eden Çelebi, "2019 yılında ciromuz 3 milyon 500 bin lirayı buldu. Hedefimiz 5 milyon liraya ulaşmak." diye konuştu.

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Dursun Ali Beykoz da aktif klor bazlı ürünlerin virüslerle mücadele kapsamında etkili olduğunu ancak seyreltme oranlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Beykoz, dirençli virüslere karşı aktif klor bazlı ürünlerin daha az seyreltilerek kullanıldığını belirterek, "Hijyen ve dezenfeksiyon sağlayan ürünlerimiz var. Klor kuvvetli dezenfekte eden madde." diye konuştu.

Kaynak: AA