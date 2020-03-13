Fabrika Filmi Fabrika filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fabrika filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş, 3 ustaya çıraklık yapmaktadır. Gece vardiyasındaki ustalar her gece Doğuş'un erkekliği ile dalga geçip eğlenirler. Doğuş ilk başlarda bu duruma aldırış etmese de, bir süre sonra daha fazla dayanamaz ve kendini fabrikanın içindeki yaşamın seyrini değiştirecek olayların içinde bulur.

Yönetmen: COSM

Senaryo: Cem Kaymakçı, Özgür Aydoğdu

Oyuncular: Muhammed Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü, Özcan Yiğit, Seçil Gülen Komi

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Fabrika

Yapımcı Firma: Orange Production

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com