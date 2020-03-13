Fabrika Filmi
Fabrika filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fabrika filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş, 3 ustaya çıraklık yapmaktadır. Gece vardiyasındaki ustalar her gece Doğuş'un erkekliği ile dalga geçip eğlenirler. Doğuş ilk başlarda bu duruma aldırış etmese de, bir süre sonra daha fazla dayanamaz ve kendini fabrikanın içindeki yaşamın seyrini değiştirecek olayların içinde bulur.
Yönetmen: COSM
Senaryo: Cem Kaymakçı, Özgür Aydoğdu
Oyuncular: Muhammed Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü, Özcan Yiğit, Seçil Gülen Komi
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fabrika
Yapımcı Firma: Orange Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com