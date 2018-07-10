Fabrika Çatısından Düşen İşçi Öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, tamir için çatıya çıkan Birol Altıngür, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altıngür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Altıngür'ün cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.