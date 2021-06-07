GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
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GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, tadilat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen Abdullah Şahin (22), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, tadilat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen Abdullah Şahin (22), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 28 Mayıs'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrikanın çatısına tadilat için çıkan Abdullah Şahin, dengesini kaybederek, 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şahin, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şahin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GAZİANTEP FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Haberler
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