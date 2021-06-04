FABRİKA ÇALIŞANLARINA YANGINA MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bir lastik fabrikasının 25 çalışanına 5 gün süren yangın söndürme eğitimi verdi.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bir lastik fabrikasının 25 çalışanına 5 gün süren yangın söndürme eğitimi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sakarya'da faaliyet gösteren bir lastik fabrikasının 25 çalışanına uygulamalı eğitim verdi. Yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kuralların anlatıldığı eğitim 5 gün sürdü. Fabrika çalışanlarına eğitim veren İtfaiye Eğitmeni Mehmet Enes Sezen, eğitim alan personellerin yangın anında gerekli müdahaleyi yapacak bilgiye sahip olduğunu belirtirken, bütün fabrika çalışanlarının bu tarz eğitimleri almalarının önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Enes Sezen bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek, 'Daha önceden Sakarya'da faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan personeller, başlangıç aşamasındaki yangını söndürdüler, başarılı da oldular. Biz gittiğimizde sadece soğutma yaparak fabrikayı yöneticilere teslim etmiş olduk. Bu tarz eğitimler genel anlamda çok önemli. Çünkü başlangıç aşamasında oluşan yangınlar personeller hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Ufak çaplı yangını eğitim alan kişilerin hızlı bir şekilde söndürdüğünü görüyoruz. Başlangıçta yangına müdahale edemedikleri için fabrikaların büyük bir bölümünün yandığına da şahidiz. O yüzden diyoruz ki, eğitim çok önemli. Bu tarz kuruluşlar itfaiye istasyonlarından bu eğitimleri almalı. Fabrika yönetici ve çalışanlarına eğitim almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı