Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler

Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler Bu tır, lösemi hastalarına kök hücre bağışlamak isteyenler için fabrika fabrika geziyor Bağışçı sayısı azalınca sanayiciler lösemili çocuklar için seferber oldu Pandemi sürecinde ülke genelinde lösemili çocuklar...

04.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:23

Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler

Bu tır, lösemi hastalarına kök hücre bağışlamak isteyenler için fabrika fabrika geziyor

Bağışçı sayısı azalınca sanayiciler lösemili çocuklar için seferber oldu

ADANA - Pandemi sürecinde ülke genelinde lösemili çocuklar için kök hücre bağışçı sayısında yaşanan azalmadan dolayı Türk Kızılayı Adana Şubesi, sanayicilerle iş birliği yaptı. Kızılaya ait tır, kentteki fabrikaları gezerek kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışlarını kabul etmeye başladı.

Son dönemde yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte bağışçı sayısı azaldı. İnsanlar virüs bulaşır korkusuyla hastanelere gitmiyor. Bir de bağışla ilgili yeterli bilgi olmayınca endişe artıyor. Bağışçı bekleyen aileler ise ümitsizliğe kapılıyor.

Türk Kızılayı Adana Şubesi'de bağışçı sayısını arttırmak için çözüm yolları arayışına girdi. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kentteki fabrikalarda çalışan kişilerin kan bağışı yapabileceğini düşünerek sanayicilerle görüştü.

Projeye Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi destek verdi. 10 gün önce ise "Adanalı sanayiciler kök hücre bağışında öncülük" ediyor sloganıyla kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Kızılaya ait tır ve gezici kan bağışı ekibi kentteki fabrikaları gezerek kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışlarını kabul edip aldıkları örnekleri Kızılay'ın kan bankası ile veri tabanına naklediyor.

"Bugün 3 binin üzerinde kan bağışı olacak"

Lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olanların kemik iliği nakliyle şifa bulduklarını söyleyen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Adana'da iş dünyası her zaman kızılaya sahip çıkıyor. Afette, yangında, pandemi sürecinde iş dünyasını hep yanımızda buluyoruz. Pandemi sürecinde kan bağışı ve kök hücre bağışı aşağı yönlü kırılma yaşamıştı. Bağışlar azalmıştı. Buradan hareketle oda başkanlarıyla toplantı yaptık. Onlarda destek verdiler. Bugün 3 binin üzerinde kıymetli kardeşimiz kan bağışı yapacaklar" diye konuştu.

"Herkesi davet ediyoruz"

Hem kan hem de kök hücre bağışçı sayısının böylelikle artacağını kaydeden Saygılı, "18-50 yaş arasında ki kan bağışı yapabilen herkesten 3 tüp kan alıyoruz. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderiyoruz. Onlarda inceleyip Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin olduğu sisteme yüklüyor. Eşleşme olduğu zaman bağışçıyı çağırıyoruz ve bir ilaç vererek 45 dakika boyunca 1 su bardağı kadar kök hücresini alıp ilgili lösemili çocuğa naklediliyor. O çocuk hayata tutunurken bağış yapan kişiyse hiç tanımadığı birine umut oluyor. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

"Tüm çalışanlarımız bugün kan vermek için gayret ediyor"

3 binin üzerinde çalışanı bulunduğu fabrikasında projeye destek veren Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise memnun olduğunu belirterek, "Son derece önemli bir kurumla bugün burada beraberiz. Uygun olan tüm çalışanlarımız bugün kan vermek için gayret ediyorlar. Ben kızılayımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizde bugün o destekçilerden olmak için bugün buradayız. Adana'da ki bütün sanayici dostlarımızın bu projeyi yakinen desteklediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes gelip bağış yapmalı"

Kan bağışı yapan Bayram Ali Yıldız ise bir kişinin hayatını kurtarmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "İnsanlara yardım edebiliyorsak ne mutlu bize. Hayırlısı olur umarım. Herkes gelip bağış yapmalı. İnşallah bir çocuğa da dokumuz uyar kök hücre bağışlarım" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı daha sonra desteklerinden ötürü İsrafil Uçurum'a plaket taktim etti.

Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Haber
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı Haber
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi
Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Albayrak Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 10:24:23. #1.14#
title