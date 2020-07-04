Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler Bu tır, lösemi hastalarına kök hücre bağışlamak isteyenler için fabrika fabrika geziyor Bağışçı sayısı azalınca sanayiciler lösemili çocuklar için seferber oldu Pandemi sürecinde ülke genelinde lösemili çocuklar...

Fabrika çalışanları, lösemili çocuklara kök hücre bağışlamak için sıraya girdiler

Bu tır, lösemi hastalarına kök hücre bağışlamak isteyenler için fabrika fabrika geziyor

Bağışçı sayısı azalınca sanayiciler lösemili çocuklar için seferber oldu

ADANA - Pandemi sürecinde ülke genelinde lösemili çocuklar için kök hücre bağışçı sayısında yaşanan azalmadan dolayı Türk Kızılayı Adana Şubesi, sanayicilerle iş birliği yaptı. Kızılaya ait tır, kentteki fabrikaları gezerek kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışlarını kabul etmeye başladı.

Son dönemde yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte bağışçı sayısı azaldı. İnsanlar virüs bulaşır korkusuyla hastanelere gitmiyor. Bir de bağışla ilgili yeterli bilgi olmayınca endişe artıyor. Bağışçı bekleyen aileler ise ümitsizliğe kapılıyor.

Türk Kızılayı Adana Şubesi'de bağışçı sayısını arttırmak için çözüm yolları arayışına girdi. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kentteki fabrikalarda çalışan kişilerin kan bağışı yapabileceğini düşünerek sanayicilerle görüştü.

Projeye Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi destek verdi. 10 gün önce ise "Adanalı sanayiciler kök hücre bağışında öncülük" ediyor sloganıyla kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Kızılaya ait tır ve gezici kan bağışı ekibi kentteki fabrikaları gezerek kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışlarını kabul edip aldıkları örnekleri Kızılay'ın kan bankası ile veri tabanına naklediyor.

"Bugün 3 binin üzerinde kan bağışı olacak"

Lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olanların kemik iliği nakliyle şifa bulduklarını söyleyen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Adana'da iş dünyası her zaman kızılaya sahip çıkıyor. Afette, yangında, pandemi sürecinde iş dünyasını hep yanımızda buluyoruz. Pandemi sürecinde kan bağışı ve kök hücre bağışı aşağı yönlü kırılma yaşamıştı. Bağışlar azalmıştı. Buradan hareketle oda başkanlarıyla toplantı yaptık. Onlarda destek verdiler. Bugün 3 binin üzerinde kıymetli kardeşimiz kan bağışı yapacaklar" diye konuştu.

"Herkesi davet ediyoruz"

Hem kan hem de kök hücre bağışçı sayısının böylelikle artacağını kaydeden Saygılı, "18-50 yaş arasında ki kan bağışı yapabilen herkesten 3 tüp kan alıyoruz. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderiyoruz. Onlarda inceleyip Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin olduğu sisteme yüklüyor. Eşleşme olduğu zaman bağışçıyı çağırıyoruz ve bir ilaç vererek 45 dakika boyunca 1 su bardağı kadar kök hücresini alıp ilgili lösemili çocuğa naklediliyor. O çocuk hayata tutunurken bağış yapan kişiyse hiç tanımadığı birine umut oluyor. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

"Tüm çalışanlarımız bugün kan vermek için gayret ediyor"

3 binin üzerinde çalışanı bulunduğu fabrikasında projeye destek veren Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise memnun olduğunu belirterek, "Son derece önemli bir kurumla bugün burada beraberiz. Uygun olan tüm çalışanlarımız bugün kan vermek için gayret ediyorlar. Ben kızılayımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizde bugün o destekçilerden olmak için bugün buradayız. Adana'da ki bütün sanayici dostlarımızın bu projeyi yakinen desteklediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes gelip bağış yapmalı"

Kan bağışı yapan Bayram Ali Yıldız ise bir kişinin hayatını kurtarmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "İnsanlara yardım edebiliyorsak ne mutlu bize. Hayırlısı olur umarım. Herkes gelip bağış yapmalı. İnşallah bir çocuğa da dokumuz uyar kök hücre bağışlarım" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı daha sonra desteklerinden ötürü İsrafil Uçurum'a plaket taktim etti.

Kaynak: İHA