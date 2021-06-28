Fabrika çalışanları aşılanıyor

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Torbalı Ticaret Odası (TTO) işbirliği ile 5 bin fabrika çalışanını hastaneye gitmeden aşıladı.

Bu hafta da 200'den fazla çalışanı bulunan fabrikaları yerinde ziyaret edecek gezici ekipler, çalışan kesimin tamamını aşılamayı hedefliyor.

Pandeminin başladığı günden beri tedarik zincirinin kopmaması adına önemli görevler üstlenen Torbalı Ticaret Odası şimdi de aşı seferberliğinde görev alıyor. Torbalı OSB, Pancar OSB ve Torbalı Ticaret Odası Hizmet binasında kurulan aşılama noktalarında 5 bin fabrika çalışanı aşılandı. Bu hafta da 200'den fazla çalışanı bulunan fabrikalarda yerinde aşılama yapacak olan sağlık ekipleri ilçedeki fabrika çalışanlarını aşılamayı hedefliyor. İlçe Sağlık Müdürü Göksel Aslan ve görevli sağlık çalışanlarını oda binasında kurulan aşılama noktasında ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun "Pandeminin gerçek kahramanları sağlık çalışanlarımızdır, biz sadece onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başta müdürümüz olmak üzere ilçemizdeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

OLGUN: BİZ HİÇ DURMADIK

Aşılama çalışmalarına eşi Esma Olgun ile birlikte katılan ve bu kapsamda ilk doz aşısını olan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun pandemi döneminde odanın önemli görevler üstlendiğinde vurgu yaptı. Tedarik zincirinin durmaması için yaklaşık 2 yıldır odadaki ekibin fedakar bir şekilde çalıştığını ifade eden Olgun "Torbalı Kaymakamlığının Vefa Destek Gurubuna dahil olup binlerce vatandaşımıza sosyal yardımda bulunduk. Maske temininin sorun olduğu dönemde fabrikalarımıza ücretsiz maske temin ettik. Odamızın tüm kaynağını üyelerimize kredi olarak tahsis ettik. Kısıtlama günlerinde çalışması zaruri olan işletmelerimizin izin belgelerinin temini organizasyonunda bulunduk. Şimdi de aşı organizasyonunda sağlık çalışanlarımıza yardımcı olup toplumsal bağışıklığın kazanılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler