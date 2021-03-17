Fabrika çalışanı Ü.K.: "Y.C. işe başladığımda öyle bir anlattı ki fabrikayı ama biz öyle bir fabrikada çalışmadık"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, söz alan ve fabrikanın volkan bölümü olarak adlandırılan yerde çalıştığını belirten Ü.K., "Avukat bey bu baskıları resmi bir şekilde şikayet edip etmediğimi sorduğu sorusuna gelince, bu durumu ustabaşılarıma söylemem zaten şikayettir. Onlar bir şey yapamıyorsa benim şikayet etmem ne işe yarar" dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 3'üncü günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşmasında ise müştekiler dinlenmeye başlandı. Müştekilerden Ü.K., fabrikanın volkan bölümünde çalıştığını ve işe başladığı zaman sanık Y.C.'nin fabrika hakkında söyledikleri hiçbir durumun gerçekleşmediğini kaydetti. Duruşma sırasında söz alan fabrika çalışanlarından A.S. ise çalışanlar olarak ürünlerin patlamasından korktuklarını bu durumu söylediklerinde ise "Çalışan çalışsın, çalışmayan çıksın gitsin" dediklerini belirtti.

Ne fabrika kurumsal nede çalışanları kurumsal

Davaya müşteki olarak katılan ve fabrikanın volkan denilen bölümünde çalıştığını belirten Ü.K., "Volkan bölümünde çalışıyordum. Basınçla bir hengame oldu. Arkaya baktığımda muska bölümün yandığını gördüm. Kafa gelen bir cisim ile kafam yarıldı. Vücudumda ezilmeler oldu. Fındıklığa gittim oradan da çalıca köyüne gittim babam hastaneye götürdü. Y.C. işe başladığımda öyle bir anlattı ki fabrikayı ama biz öyle bir fabrikada çalışmadık. Çalışma şartları çok kötüydü ve çok fazla baskı vardı. Y.C. bey, sevkiyat açısından son bir hafta 3-4 saat başımızda olduğunu biliyorum. Ne fabrika kurumsal nede çalışanları kurumsal. Avukat bey bu baskıları resmi bir şekilde şikayet edip etmediğimi sorduğu sorusuna gelince, bu durumu ustabaşılarıma söylemem zaten şikayettir. Onlar bir şey yapamıyorsa benim şikayet etmem ne işe yarar" dedi.

Bize, "Çalışan çalışsın çalışmayan çıksın gitsin" dediler

Davaya müşteki olarak katılan fabrika çalışanı A.S., "Patlayıcı maddeler dışarıda güneşe seriliydi. Biz çalışanlar olarak ürünlerin ısındığını söylüyorduk bize, "Çalışan çalışsın çalışmayan çıksın gitsin" dediler " diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı