Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı
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Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı

Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Adıyaman'da Fabrika Binası Talep Toplama ÇağrısıDeğerli Yatırımcı Size, Adıyaman'da cazip bir yatırım fırsatını duyurmak istiyoruz.

Adıyaman'da Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı

Değerli Yatırımcı Size, Adıyaman'da cazip bir yatırım fırsatını duyurmak istiyoruz. Adıyaman'da, ayakkabı imalatçıları için toplam 20. 000 m² ve hazır giyim imalatçıları için toplam 20. 500 m² kapalı alana sahip fabrika binaları inşa edilecektir. Ayakkabı veya hazır giyim imalatı yapan ve istihdam taahhütünde bulunan firmalar, bu fabrikaları uygun maliyetle kiralayabilecektir

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Adyaman_Fabrika_Yeri_Talep_Toplama_Cagrs. pdf

Kaynak: Habermetre

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